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Статистика от PornHub: Беларуски предпочитают хентай

10.03.2019 12:17 — Разное | Партизан  
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Беларусь не вошла в двадцадку стран-лидеров по просмотру порно женщинами.



Специально к Международному женскому дню PornHub опубликовал статистику по просмотру порно женщинами. Данные собраны на основе поисковых запросов.
 
20 стран генерируют 71% траффика, но Беларусь в их число не входит, пишет reform.by

Самая популярная категория порно среди женщин в мире – «Lesbian», но беларуски, а также украинки и русские предпочитают хентай. Жительницы Польши и Литвы больше любят лейсбийские видео, а жительницы Латвии – видео из категории «Mature».


Среди женщин 18-24 лет самой популярной категорией стал «Hentai», 25-34 лет – «Tattooed women», 35-44 лет – «Double penetration, 45-54 лет – «Mature@, 55-64 лет – «Vintage», 65 лет и старше – «Handjob».

 
 
Ссылка на источник 36
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Беларусь не вошла в двадцадку стран-лидеров по просмотру порно женщинами.
 
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