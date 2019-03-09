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Статистика от PornHub: Беларуски предпочитают хентай
Беларусь не вошла в двадцадку стран-лидеров по просмотру порно женщинами.
Специально к Международному женскому дню PornHub опубликовал статистику по просмотру порно женщинами. Данные собраны на основе поисковых запросов.
20 стран генерируют 71% траффика, но Беларусь в их число не входит, пишет
Самая популярная категория порно среди женщин в мире – «Lesbian», но беларуски, а также украинки и русские предпочитают хентай. Жительницы Польши и Литвы больше любят лейсбийские видео, а жительницы Латвии – видео из категории «Mature».
Среди женщин 18-24 лет самой популярной категорией стал «Hentai», 25-34 лет – «Tattooed women», 35-44 лет – «Double penetration, 45-54 лет – «Mature@, 55-64 лет – «Vintage», 65 лет и старше – «Handjob».
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Беларусь не вошла в двадцадку стран-лидеров по просмотру порно женщинами.
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