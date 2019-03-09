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В Эфиопии разбился пассажирский самолет, на борту было 157 человек

10.03.2019 12:07 — Разное | Партизан  
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Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и восемью членами экипажа потерпел крушение по пути в Кению. Об этом сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, инцидент подтвердилаавиакомпания.


Фото: Adrian Pingstone / wikipedia.org

Самолет Boeing 737 выполнял регулярный рейс из эфиопского города Аддис-Абеба в кенийский Найроби.

Борт поднялся в воздух в 8.38 утра по местному времени и пропал с радаров через 6 минут. Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила инцидент. В заявлении перевозчика говорится, что самолет попал в аварию неподалеку от города Дэбрэ-Зэйт.

На момент написания заметки идут поисково-спасательные работы. Нет подтвержденных данных о количестве погибших и выживших.


«Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких», — сообщил премьер-министр Эфиопии в Twitter.

 
 
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Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и восемью членами экипажа потерпел крушение по пути в Кению. Об этом сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед...
 
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В Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines. На борту было 157 человек
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