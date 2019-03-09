Российские тролли внедряют новую стратегию вмешательства в американские выборы - Bloomberg









Российские тролли в рамках подготовки к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 году меняют стратегию создания и распространения в социальных сетях фейков для усиления политических разногласий в обществе, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.





Несмотря на то, что технология сеяния вражды в социальных сетях в преддверии выборов не нова, хакеры и тролли намерены вновь прибегнуть к ней на американских выборах 2020 года.





По мнению экспертов, связанное с Кремлем "Агентство интернет-исследований", известное как "Фабрика троллей", может быть среди тех, кто пытается обойти меры Facebook и Twitter, направленные на поиск и удаление фейкового контента и введенные после вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году.





"Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они (тролли – ред.) распространяют контент. Таким образом, он не обязательно фейковый, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого", - рассказал журналистам директор по аналитическому анализу в FireEye Inc. Джон Хультквист.





В то же время ряд хакеров занимается взломом компьютеров и созданием с их помощью большого количества учетных записей в социальных сетях, "подписчиков" и лайков. При этом сами аккаунты и их "подписчики" выглядят весьма правдоподобно, пояснил старший исследователь угроз в Symantec Corp. Кэндид Вуэст.





"Украинская правда" . По словам эксперта, в период 2017-2018 годов фиксировалось сокращение количества случаев создания нового контента с помощью поддельных аккаунтов и переход к стратегии распространения фейков через многочисленных подписчиков, пишет









Социальные сети остаются основным средством влияния иноагентов на выборы в Соединенных Штатах, сообщил директор ФБР Кристофер Рэй, выступая на конференции RSA в Сан-Франциско. Бюро вместе с компаниями работает над решением этой проблемы, добавил Рэй.





"Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей. Это (кампания – ред.) продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет увеличиваться к 2020 году", - сказал директор ФБР.





При этом устранение влияния иностранных "фабрик троллей" остается трудной задачей для руководства социальных сетей. Глава политики кибербезопасности в Facebook Натаниэль Глейхер сообщил о том, что такая деятельность является "невероятно сложным балансом".





Владельцам социальных сетей необходимо найти способ создать трудности троллям без одновременного осложнения публичной дискуссии обычных пользователей, объяснил он.





Ранее NBC News сообщали о том, что "фабрика троллей" попыталась расставить ловушки перед промежуточными выборами в США, но потерпела фиаско. Тролли пытались давать "подсказки" журналистам и посеять панику из-за возможного вмешательства в промежуточные выборы, но не привлекли к себе серьезного внимания.





Напомним, 6 ноября 2018 года в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых полностью переизбрали Палату представителей (нижнюю палату американского парламента – ред.), а также 35 сенаторов из 100. Демократическая партия США впервые за восемь лет вернула контроль над Палатой представителей, а Республиканская партия сохранила перевес в Сенате.