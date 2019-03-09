|
КГБ ищет белорусских граждан, воюющих в составе ЧВК Вагнера
Комитет государственной безопасности Беларуси проводит проверку распространенной Службой безопасности Украины информации об участии белорусских граждан в боевых действиях на территории иностранных государств.
Об этом сообщил
По его словам, сведения о ходе проверки не могут быть обнародованы в соответствии с законодательством о государственных секретах.
Ранее СБУ обнародовала данные о белорусах, воющих в составе частной военной компании Вагнера, которую связывают с близким президенту РФ бизнесменом и ресторатором Евгением Пригожиным (его называют «повар Путина»).
В июле прошлого года Киев сообщил, что в составе ЧВК Вагнера в Сирии воюют 11 белорусов. Шесть из них принимали участие в наступлении в провинции Дэйр-Эз-Зор, в ходе которого ЧВК понесла большие потери: Руслан Бобинин, Константин Гирс, Эдвард Давыдов, Сергей Сазанов, Александр Ступницкий и Вадим Юшкевич.
Иллюстрация: Служба безопасности Украины
Позже СБУ по запросу телеканала «Белсат» назвала остальных наемников: Вадим Александрович Василевский, Вадим Климентьевич Василевский, Андрей Бакунович, Сергей Кузнецов и Владимир Куриненко.
В январе этого года украинские спецслужбы обнародовали данные двух белорусов, которые воевали в составе ЧВК Вагнера в Судане и других африканских странах. Среди них — снова Александр Ступницкий, а также Алексей Берговин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет государственной безопасности Беларуси проводит проверку распространенной Службой безопасности Украины информации об участии белорусских граждан в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)