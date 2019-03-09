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КГБ ищет белорусских граждан, воюющих в составе ЧВК Вагнера

10.03.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Комитет государственной безопасности Беларуси проводит проверку распространенной Службой безопасности Украины информации об участии белорусских граждан в боевых действиях на территории иностранных государств.

Об этом сообщил БелаПАН официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

По его словам, сведения о ходе проверки не могут быть обнародованы в соответствии с законодательством о государственных секретах.

Ранее СБУ обнародовала данные о белорусах, воющих в составе частной военной компании Вагнера, которую связывают с близким президенту РФ бизнесменом и ресторатором Евгением Пригожиным (его называют «повар Путина»).


В июле прошлого года Киев сообщил, что в составе ЧВК Вагнера в Сирии воюют 11 белорусов. Шесть из них принимали участие в наступлении в провинции Дэйр-Эз-Зор, в ходе которого ЧВК понесла большие потери: Руслан Бобинин, Константин Гирс, Эдвард Давыдов, Сергей Сазанов, Александр Ступницкий и Вадим Юшкевич.


Иллюстрация: Служба безопасности Украины

Позже СБУ по запросу телеканала «Белсат» назвала остальных наемников: Вадим Александрович Василевский, Вадим Климентьевич Василевский, Андрей Бакунович, Сергей Кузнецов и Владимир Куриненко.

В январе этого года украинские спецслужбы обнародовали данные двух белорусов, которые воевали в составе ЧВК Вагнера в Судане и других африканских странах. Среди них — снова Александр Ступницкий, а также Алексей Берговин.

 
 
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Комитет государственной безопасности Беларуси проводит проверку распространенной Службой безопасности Украины информации об участии белорусских граждан в...
 
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