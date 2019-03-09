ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция задержала нетрезвого гражданина, который в Лиде обстрелял автомобиль и автобусы с пассажирами из газового пистолета

10.03.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Милиция задержала нетрезвого гражданина, который в Лиде обстрелял автомобиль и автобусы с пассажирами из газового пистолета

8 марта в Лиде гражданин 1999 года рождения обстрелял из квартиры на первом этаже окна автомобиля и трёх маршрутных городских автобусов.

В результате обстрела в автобусах повреждено 6 окон, а также окно в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок: попадание пришлось в переднее боковое стекло.

Первым пострадал владелец легкового автомобиля, — он обратился в милицию с заявлением о том, что в его машину попал камень, повредив стекло.

Через некоторое время в милицию начали поступать сообщения о других похожих случаях: водители городских автобусов обнаруживали характерные повреждения на стеклах.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что повреждения наносили не камни, а стрелок.

Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». К счастью, люди в инциденте не пострадали.

*Статья 339. Хулиганство 

Часть 1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 марта в Лиде гражданин 1999 года рождения обстрелял из квартиры на первом этаже окна автомобиля и трёх маршрутных городских автобусов. В результате обстрела в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: В Минске огурцы продают по $15 долларов за килограмм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика