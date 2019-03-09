Милиция задержала нетрезвого гражданина, который в Лиде обстрелял автомобиль и автобусы с пассажирами из газового пистолета





8 марта в Лиде гражданин 1999 года рождения обстрелял из квартиры на первом этаже окна автомобиля и трёх маршрутных городских автобусов.

В результате обстрела в автобусах повреждено 6 окон, а также окно в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок: попадание пришлось в переднее боковое стекло.

Первым пострадал владелец легкового автомобиля, — он обратился в милицию с заявлением о том, что в его машину попал камень, повредив стекло.

Через некоторое время в милицию начали поступать сообщения о других похожих случаях: водители городских автобусов обнаруживали характерные повреждения на стеклах.

Сотрудники милиции , прибывшие на место происшествия, установили, что повреждения наносили не камни, а стрелок.

Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». К счастью, люди в инциденте не пострадали.

*Статья 339. Хулиганство Часть 1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.