Максим Воробей завоевал серебро в биатлонном масс-старте на Универсиаде в Красноярске

Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на Универсиаде в Красноярске, сообщает официальный сайт БФБ.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Максим Воробей лидировал в гонке до последнего огневого рубежа, но два неточных выстрела на нем не позволили финишировать первым. От победителя белорус отстал на 35,4 секунды.

На высшую ступень пьедестала почета с 2 промахами поднялся норвежский спортсмен Эспен Улдаль. Бронза у чешского биатлониста Адама Вацлавика (4 промаха; +56,5 секунды).

Белорус Виктор Кривко с 3 (2+0+1+0) промахами занял 6-е место (+1.44,1), Илья Авсеенко (1+3+1+0; +3.37,2) стал 14-м.

В копилке Беларуси теперь три медали Универсиады. До серебряного успеха Максима Воробья золотыми медалистами становились фристайлисты — Александра Романовская в женских индивидуальных состязаниях и сборная Беларуси в командном турнире по лыжной акробатике.