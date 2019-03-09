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Новый Volkswagen Golf сбросил практически весь камуфляж
В Сети появилась новая порция шпионских снимков восьмого поколения Volkswagen Golf, который дебютирует в этом году и придет на смену модели, продающейся с 2012 года.
Напомним, что Golf VII стал первой моделью Volkswagen, созданной на модульной архитектуре MQB — впоследствии она была взята за основу практически всего нынешнего модельного ряда немецкого концерна, начиная от Polo и заканчивая семейством Passat. Восьмая генерация бестселлера Volkswagen разрабатывается на усовершенствованной вариации универсальной платформы — MQB Evo со слегка увеличенной колесной базой.
Ожидается, что Golf следующего поколения станет примерно на 45 кг легче предшественника, а от недавно
Тестовые прототипы нового Golf, внешность которого преобразится в эволюционном ключе, практически лишены какого-либо камуфляжа, что свидетельствует о скором выходе модели на рынок. Ранее в Volkswagen официально заявили, что выпуск Golf VIII начнется уже в июне этого года, а публичный показ новинки ожидается на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. Первыми в продажу поступят версии с бензиновыми трех- и четырехцилиндровыми турбомоторами, которые оснастят сажевым фильтром, а также дизельные модификации (все — с системой мочевинной нейтрализации).
Позже гамму пополнят мягкогибридные версии с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, а также «подзаряженные» модификации Golf GTI и R.
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В Сети появилась новая порция шпионских снимков восьмого поколения Volkswagen Golf, который дебютирует в этом году и придет на смену модели, продающейся с 2012 года.
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