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Новый Volkswagen Golf сбросил практически весь камуфляж

10.03.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилась новая порция шпионских снимков восьмого поколения Volkswagen Golf, который дебютирует в этом году и придет на смену модели, продающейся с 2012 года.


Напомним, что Golf VII стал первой моделью Volkswagen, созданной на модульной архитектуре MQB — впоследствии она была взята за основу практически всего нынешнего модельного ряда немецкого концерна, начиная от Polo и заканчивая семейством Passat. Восьмая генерация бестселлера Volkswagen разрабатывается на усовершенствованной вариации универсальной платформы — MQB Evo со слегка увеличенной колесной базой.


Ожидается, что Golf следующего поколения станет примерно на 45 кг легче предшественника, а от недавно обновленного Passat унаследует расширенный комплекс систем активной безопасности. В салоне разработчики обещают возросшее качество отделочных материалов, среди опций будут цифровая панель приборов, проектор показаний на лобовое стекло Head-up-Display и мультимедиа-система с более крупным тачскрином.


Тестовые прототипы нового Golf, внешность которого преобразится в эволюционном ключе, практически лишены какого-либо камуфляжа, что свидетельствует о скором выходе модели на рынок. Ранее в Volkswagen официально заявили, что выпуск Golf VIII начнется уже в июне этого года, а публичный показ новинки ожидается на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. Первыми в продажу поступят версии с бензиновыми трех- и четырехцилиндровыми турбомоторами, которые оснастят сажевым фильтром, а также дизельные модификации (все — с системой мочевинной нейтрализации).


Позже гамму пополнят мягкогибридные версии с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, а также «подзаряженные» модификации Golf GTI и R.

 
 
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В Сети появилась новая порция шпионских снимков восьмого поколения Volkswagen Golf, который дебютирует в этом году и придет на смену модели, продающейся с 2012 года.
 
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