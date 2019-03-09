Самолет Ethiopian Airlines с 149 пассажирами потерпел крушение





В Эфиопии разбился самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines.

Как уточняет авиакомпания, трагедия произошла недалеко от города Дэбрэ-Зэйт.

По предварительным данным, на борту находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Информации о выживших или возможных жертвах нет. На месте работают спасатели.