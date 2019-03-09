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Самолет Ethiopian Airlines с 149 пассажирами потерпел крушение
10.03.2019 13:26 — Разное | Ежедневник
В Эфиопии разбился самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Как уточняет авиакомпания, трагедия произошла недалеко от города Дэбрэ-Зэйт.
По предварительным данным, на борту находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Информации о выживших или возможных жертвах нет. На месте работают спасатели.
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В Эфиопии разбился самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines.
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