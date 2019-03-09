﻿ Самолет Ethiopian Airlines с 149 пассажирами потерпел крушение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолет Ethiopian Airlines с 149 пассажирами потерпел крушение

10.03.2019 13:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Самолет Ethiopian Airlines с 149 пассажирами потерпел крушение

В Эфиопии разбился самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines.

Как уточняет авиакомпания, трагедия произошла недалеко от города Дэбрэ-Зэйт.

По предварительным данным, на борту находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Информации о выживших или возможных жертвах нет. На месте работают спасатели.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Эфиопии разбился самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines.
 
Новости дня
Новости разные
 
Избили или сам упал? В Лиде умер 54-летний мужчина, который возвращался из заработков в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика