Больше 700 белорусов попали в суд в 2018 году из-за нелегального ИП. На сколько пополнился бюджет

В 2018 году налоговики выявили 3443 факта осуществления физлицами деятельности без госрегистрации. Из теневого оборота товарно-материальных ценностей и денежных средств изъяли по предварительной оценке в сумме 2 миллиона 851,69 тысячи рублей. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в пресс-центре МНС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По решениям судов обращено в доход государства 1 225,38 тысячи рублей. За допущенные нарушения судебными и налоговыми органами привлечены к административной ответственности 702 лица, сумма штрафов составила 150,98 тысячи рублей.

— В отношении 2740 физлиц, которые осуществляли деятельность, но у налоговых органов отсутствовали доказательства направленности на систематическое получение дохода, налоговыми органами вынесены уведомления (предупреждения) об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, — уточнили в МНС.

Физлицам предъявили к уплате единый налог с ИП и иных физлиц на сумму 427,82 тысячи рублей.

Что нужно сделать, чтобы не оказаться в суде из-за нелегального предпринимательства?

В Беларуси при оказании некоторых видов деятельности не нужно регистрировать ИП. Список солидный. Среди них — ремесленная деятельность; агротуризм; деятельность по производству, переработке и реализации произведенной гражданами сельскохозяйственной продукции; адвокатская деятельность; нотариальная деятельность нотариусов; деятельность третейских судей; деятельность медиаторов. В этот список также входят репетиторство, чистка и уборка помещений, уход за взрослыми и детьми, работа тамадой, ремонт обуви, парикмахерские услуги и другие.

Не нужна регистрация ИП при продаже произведений живописи, графики, скульптуры, предметов народных промыслов, созданных этими физлицами; продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных. В остальных случаях нужно оформить ИП, в том числе на продажу пакетиков.

Если проверяющие впервые выйдут на торговца, который работает без ИП, то ему вынесут предупреждение об ответственности за занятие незарегистрированной предпринимательской деятельностью, а также насчитают единый налог.