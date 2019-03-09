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Больше 700 белорусов попали в суд в 2018 году из-за нелегального ИП. На сколько пополнился бюджет
В 2018 году налоговики выявили 3443 факта осуществления физлицами деятельности без госрегистрации. Из теневого оборота товарно-материальных ценностей и денежных средств изъяли по предварительной оценке в сумме 2 миллиона 851,69 тысячи рублей. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в пресс-центре МНС.
По решениям судов обращено в доход государства 1 225,38 тысячи рублей. За допущенные нарушения судебными и налоговыми органами привлечены к административной ответственности 702 лица, сумма штрафов составила 150,98 тысячи рублей.
— В отношении 2740 физлиц, которые осуществляли деятельность, но у налоговых органов отсутствовали доказательства направленности на систематическое получение дохода, налоговыми органами вынесены уведомления (предупреждения) об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, — уточнили в МНС.
Физлицам предъявили к уплате единый налог с ИП и иных физлиц на сумму 427,82 тысячи рублей.
Что нужно сделать, чтобы не оказаться в суде из-за нелегального предпринимательства?
В Беларуси при оказании некоторых видов деятельности
Не нужна регистрация ИП при продаже произведений живописи, графики, скульптуры, предметов народных промыслов, созданных этими физлицами; продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных. В остальных случаях нужно оформить ИП, в том числе на продажу пакетиков.
Если проверяющие впервые выйдут на торговца, который работает без ИП, то ему вынесут предупреждение об ответственности за занятие незарегистрированной предпринимательской деятельностью, а также насчитают единый налог.
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В 2018 году налоговики выявили 3443 факта осуществления физлицами деятельности без госрегистрации.
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