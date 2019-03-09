Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета, погибли - СМИ

Ни один пассажир не выжил в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, передала телерадиокорпорация BBC со ссылкой на авиакомпанию.

По ее информации, предполагается, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Отмечается, что на борту находились граждане 33 государств.

Крушение произошло в 08:44 (совпадает с МСК) спустя шесть минут после взлета из аэропорта в столице Эфиопии. Причина авиакатастрофы остаются неизвестными. Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби", - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.