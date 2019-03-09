Мадуро призывает сторонников к борьбе с империализмом, а Гуайдо - к маршу на Каракас

Акции поддержки прошли в Венесуэле как сторонников президента страны Николаса Мадуро, так и поддерживающих лидера оппозиции Хуана Гуайдо, передают в воскресенье западные СМИ.

Н.Мадуро попросил своих сторонников выступить против "империализма".

"Американская империя снова недооценивает сознательность и решимость народа Венесуэлы", - написал Н.Мадуро в своем аккаунте в Twitter.

Он заверил, что "каждая попытка имперской агрессии будет встречена решительным ответом со стороны патриотов, которые любят и отважно защищают нашу Родину".

В свою очередь 35-летний Х.Гуайдо призвал сторонников идти маршем на Каракас. Во время выступления перед тысячами сторонников в Каракасе он сообщил, что планирует отправиться в поездку по стране, по завершении которой объявит дату марша. "Мы все придем в Каракас", - сказал он.

Лидер оппозиции отметил, что при необходимости будет рассчитывать на внешнее вмешательство, "когда наступит время". Х.Гуайдо напомнил, что конституция страны разрешает участие венесуэльских военнослужащих в операциях за границей, а также "иностранцев - на территории страны".