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Royal Cup Open приглашает на парный смешанный любительский турнир по теннису в Минске
16-23 марта в Минск пройдет парный смешанный любительский турнир по теннису, серии Royal Cup Open.
Сегодня турниры Royal Cup Open – это самые престижные и масштабные любительские турниры в Беларуси. За два года мы провели более 30 теннисных турниров, в которых приняло участие более 500 игроков из различных городов Беларуси.
Сроки проведения:
08.03 - жеребьевка
Заявки на турнир принимаются до 12:00 8 марта.
Заявиться на турнир и получить более подробную информацию вы можете
Вход на турнир свободный.
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Представительство OOO "Takeda Osteuropa Holding GmbH" (Австрия) в РБ
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16-23 марта в Минск пройдет парный смешанный любительский турнир по теннису, серии Royal Cup Open.
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