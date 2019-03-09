Китайская Changan модернизировала флагманский кроссовер CS95

Полноразмерный SUV китайской Changan у себя на родине дебютировал на рынке всего два года назад, однако на фоне падающего спроса в компании решили спешно обновить модель.





В прошлом году Changan удалось реализовать чуть менее 7 тысяч единиц против 21 тысячи годом ранее. В то же время один из главных конкурентов «китайца» — Volkswagen Teramont — только в 2018 году разошелся в КНР тиражом более 86 тысяч единиц. Исправить ситуацию в Changan рассчитывают с помощью основательной модернизации, которая, впрочем, не затронула техническую начинку «паркетника».





Из внешних примет обновленного CS95 длиной немногим 5 м (колесная база — 2,81 м) — крупная радиаторная решетка в духе последних моделей Lexus, измененные бамперы, окрашенные в цвет кузова колесные арки, полоса, соединяющая задние фонари, а также колесные диски увеличенного диаметра (19 дюймов у самой дорогой версии).





В салоне CS95 полностью переработана передняя панель, установлены новый руль и виртуальная комбинация приборов с 10,25-дюймовым дисплеем вместо прежних аналоговых шкал и 12,3-дюймовый экран мультимедиасистемы. У топ-версии кроссовера все три ряда сидений получили отделку кожей наппа, появилась атмосферная подсветка интерьера.





Под капотом CS95 осталась прежняя бензиновая турбо-«четверка» объемом 2 л, развивающая 233 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента. Пару ей составляет 6-ступенчатый «автомат». По умолчанию CS95 является переднеприводным, система полного привода доступна за доплату.

Продажи модернизированного CS95 начнутся во втором квартале этого года. Стоимость в компании пока не озвучили — нынешний CS95 в КНР доступен от 24 тысяч долларов в пересчете.