ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайская Changan модернизировала флагманский кроссовер CS95

10.03.2019 14:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полноразмерный SUV китайской Changan у себя на родине дебютировал на рынке всего два года назад, однако на фоне падающего спроса в компании решили спешно обновить модель.


В прошлом году Changan удалось реализовать чуть менее 7 тысяч единиц против 21 тысячи годом ранее. В то же время один из главных конкурентов «китайца» — Volkswagen Teramont — только в 2018 году разошелся в КНР тиражом более 86 тысяч единиц. Исправить ситуацию в Changan рассчитывают с помощью основательной модернизации, которая, впрочем, не затронула техническую начинку «паркетника».


Из внешних примет обновленного CS95 длиной немногим 5 м (колесная база — 2,81 м) — крупная радиаторная решетка в духе последних моделей Lexus, измененные бамперы, окрашенные в цвет кузова колесные арки, полоса, соединяющая задние фонари, а также колесные диски увеличенного диаметра (19 дюймов у самой дорогой версии).


В салоне CS95 полностью переработана передняя панель, установлены новый руль и виртуальная комбинация приборов с 10,25-дюймовым дисплеем вместо прежних аналоговых шкал и 12,3-дюймовый экран мультимедиасистемы. У топ-версии кроссовера все три ряда сидений получили отделку кожей наппа, появилась атмосферная подсветка интерьера.


Под капотом CS95 осталась прежняя бензиновая турбо-«четверка» объемом 2 л, развивающая 233 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента. Пару ей составляет 6-ступенчатый «автомат». По умолчанию CS95 является переднеприводным, система полного привода доступна за доплату.

Продажи модернизированного CS95 начнутся во втором квартале этого года. Стоимость в компании пока не озвучили — нынешний CS95 в КНР доступен от 24 тысяч долларов в пересчете.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полноразмерный SUV китайской Changan у себя на родине дебютировал на рынке всего два года назад, однако на фоне падающего спроса в компании решили спешно обновить...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии, упав с велосипеда, погиб 66-летний турист из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика