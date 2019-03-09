ИП, нотариусам, адвокатам. Нововведения по обязательным страховым взносам в бюджет Фонда соцзащиты

31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании», который внес изменения в порядок уплаты обязательных страховых взносов индивидуальными предпринимателями, нотариусами и адвокатами в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Так, с 1 января 2019 года индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам предоставлено право не уплачивать взносы за периоды неосуществления ими в отчетном году соответствующей деятельности с декларированием таких периодов в документах персонифицированного учёта.

С учётом нововведений на вопросы читателей отвечает Гродненское областное управление Фонда социальной защиты населения.

Обязаны ли индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты уплачивать взносы в бюджет фонда?

Согласно статье 7 Закона Республики Беларусь «Об основах государственного социального страхования» индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Соответственно, они должны уплачивать взносы в бюджет фонда.

Для чего необходимо уплачивать взносы в бюджет фонда?

предпринимательской и иной деятельности , в течение которых производилась уплата взносов в бюджет фонда. Соответственно, периоды, за которые взносы не уплачены либо уплачены из расчета ниже минимального размера заработной платы, в страховой стаж, по которому определяется право на трудовую пенсию по возрасту, а также в трудовой стаж, который учитывается при определении размера назначаемой пенсии зачтены не будут либо засчитаются с учетом поправочного коэффициента. При назначении пенсии в стаж работы засчитываются только те периоды работы,, в течение которых производилась уплата взносов в бюджет фонда. Соответственно, периоды, за которые взносы не уплачены либо уплачены из расчета ниже минимального размера заработной платы, в страховой стаж, по которому определяется право на трудовую пенсию по возрасту, а также в трудовой стаж, который учитывается при определении размера назначаемой пенсии зачтены не будут либо засчитаются с учетом поправочного коэффициента.

Следует отметить, что в 2019 году минимальный страховой стаж для назначения пенсии составляет 17 лет. Ежегодно он увеличивается на 6 месяцев, и к 2025 году оставит 20 лет. При отсутствииже минимального страхового стажа, гражданин сможет претендовать только на социальную пенсию, которая назначается мужчинам по достижении возраста 65 лет, женщинам – 60 лет.

Как рассчитать сумму взносов, которую обязан уплатить индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат?

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты самостоятельно исчисляют обязательные страховые взносы,подлежащие уплате. Можно воспользоваться калькулятором, размещённым на сайте Фонда социальной защиты населения (https://ssf.gov.by).





В какие сроки необходимо уплатить взносы в бюджет фонда?

Уплата обязательных страховых взносов индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами осуществляется в течение отчетного года, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Как можно уплатить взносы в бюджет фонда?

Платежи принимаются наличными денежными средствами в кассы банков, а также с использованием платежно-справочных терминалов, инфокиосков, интернет-банкинга, мобильного банкинга, банкомата, кассы банка, устройств приема наличных денег (cash-in) и других пунктов банковского обслуживания, подключенных к системе «Расчет».

Чем подтверждаются периоды осуществления (неосуществления) предпринимательской, нотариальной и адвокатской деятельности?

Периоды осуществления либо неосуществления предпринимательской деятельности и суммы уплаченных взносов необходимо задекларировать в документах персонифицированного учета. Срок представления документов в органы Фонда — раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Подготовить форму ПУ-3 можно самостоятельно с помощью программы «Ввод ДПУ», которая размещена на сайте Фонда социальной защиты населения (https://ssf.gov.by) и на корпоративном портале Фонда социальной защиты населения (http://portal.ssf.gov.by).





Представить сведения формы ПУ-3 можно непосредственно в районный отдел (сектор) Фонда по месту постановки на учет в виде текстового файла с формой ПУ-3 и приложением распечатки этого документа, заверенной подписью плательщика, либо с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал Фонда (http://portal.ssf.gov.by), если документзаверен электронно-цифровой подписью.

Имеют ли индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы какие-либо льготы по уплате взносов в бюджет фонда?

Добровольный порядок уплаты взносов для индивидуальных предпринимателей, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:

• состоят в трудовых отношениях; а также связанных с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых форм, являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за них в соответствии с законодательством уплачиваются взносы;

• являются получателями пенсий;

• имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;

• получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования;

• участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза,





а также для нотариусов, адвокатов, которые одновременно с осуществлением нотариальной, адвокатской деятельности:

• являются получателями пенсий;

• имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет.

Будет ли возможность доплатить взносы за прошлые периоды, если, например, на дату достижения пенсионного возраста отсутствует минимальный страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по возрасту?

Не будет, поскольку установлено, что обязательные страховые взносы, поступившие в бюджет фонда после 1 марта (т.е. после законодательно установленного срока уплаты страховых взносов за предшествующий год), относятся к платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем периоде.