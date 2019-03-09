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Министерство обороны объявляет фотоконкурс «Беларусь помнит…»

10.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Министерство обороны Республики Беларусь объявляет конкурс фоторабот «Беларусь помнит…», посвященный 75‑й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Конкурс проводится в целях формирования у граждан патриотического сознания, высоких духовно-нравственных качеств, сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, вкладе белорусов в победу над фашизмом. 

Конкурс проводится в период с 1 марта по 21 июня 2019 года. 

К участию в конкурсе допускаются только фотоработы, посвященные 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 
 
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Теги: Гродно
 
 
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Министерство обороны Республики Беларусь объявляет конкурс фоторабот «Беларусь помнит…», посвященный 75‑й годовщине освобождения Республики Беларусь от...
 
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