Министерство обороны объявляет фотоконкурс «Беларусь помнит…»

Министерство обороны Республики Беларусь

Конкурс проводится в целях формирования у граждан патриотического сознания, высоких духовно-нравственных качеств, сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, вкладе белорусов в победу над фашизмом.

Конкурс проводится в период с 1 марта по 21 июня 2019 года.

К участию в конкурсе допускаются только фотоработы, посвященные 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

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