В Беларуси число туристов и экскурсантов из Евросоюза в 2018 году выросло почти в 2 раза





Число организованных туристов и экскурсантов из стран Европейского союза в 2018 году в Беларуси выросло почти в 2 раза. Это следует из статистической информации, размещенной в бюллетене Белстата о развитии туризма в 2018 году, сообщает БЕЛТА .

Так, если в 2017 году из стран ЕС в Беларусь в качестве туристов и экскурсантов приехали 70 089 человек, то в 2018 году их было уже 135 059.

Статистика учитывает тех, кто отправился в Беларусь по путевкам, купленным у туркомпаний. Туристом считается человек, чье путешествие длится от 24 часов до одного года, или тот, кто делает не менее одной ночевки. Экскурсант совершает экскурсию без ночевки.

Больше всего людей по организованным турам приехало из Литвы — почти 60 тыс. (рост в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом) и Польши — 46,3 тыс. (рост в 2 раза). Тройку замыкает Латвия, турпоток откуда вырос в 1,7 раза до 11 тыс. человек. В топ-5 также Германия и Испания. Если из Германии приехало организованных туристов и экскурсантов на 15% больше, то из Испании — в 2,3 раза больше, чем в 2017 году. — почти 60 тыс. (рост в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом) и Польши — 46,3 тыс. (рост в 2 раза). Тройку замыкает Латвия, турпоток откуда вырос в 1,7 раза до 11 тыс. человек. В топ-5 также Германия и Испания. Если из Германии приехало организованных туристов и экскурсантов на 15% больше, то из Испании — в 2,3 раза больше, чем в 2017 году.

Число прибывших из стран СНГ выросло на 7,3% до 213 431 туриста и экскурсанта. При этом больше всего приехало из России — 207 416 (рост на 8,3%).

Из других стран в Беларуси путешествовали 17 044 туриста и экскурсанта (плюс 23,2% к 2017 году). На 28% вырос поток из США и Израиля (до 1 723 и 2 069 человек соответственно), на 40% — из Турции (1 613). Китай показал рост на 4% (в Беларусь приехали 3 277 человек). Заметно выросло число организованных туристов и экскурсантов из Объединенных Арабских Эмиратов — 1 034 человека в 2018 году против 28 в 2017-м.

В целом численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь в 2018 году, составила 365 534 человека (в 2017-м — 282 694).

По безвизовому режиму больше всего организованных туристов и экскурсантов приехали из Литвы, Польши, Латвии, Германии, Эстонии и Великобритании.