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Подзаправиться электричеством теперь можно и на ул. Л. Рябцева

10.03.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Если вы путешественник из будущего владеющий электромобилем, и вас почему-то занесло на ул. Л.Рябцева в городе Бресте, знайте - вам не дадут тут пропасть или зависнуть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64183.php

Подзаправиться электричеством теперь можно и на ул. Л. Рябцева

На новенькой заправке, которую построили совсем недавно, есть возможность подзаправиться электроэнергией.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64183.php

Подзаправиться электричеством теперь можно и на ул. Л. Рябцева


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64183.php

Подзаправиться электричеством теперь можно и на ул. Л. Рябцева

К вашим услугам и традиционные способы пополнения энергии - бензины, солярка и вкусный кофе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64183.php

Подзаправиться электричеством теперь можно и на ул. Л. Рябцева

 
Теги: Брест
 
 
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  Если вы путешественник из будущего владеющий электромобилем, и вас почему-то занесло на ул. Л.Рябцева в городе Бресте, знайте - вам не дадут тут пропасть или...
 
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