Подзаправиться электричеством теперь можно и на ул. Л. Рябцева

Если вы путешественник из будущего владеющий электромобилем, и вас почему-то занесло на ул. Л.Рябцева в городе Бресте, знайте - вам не дадут тут пропасть или зависнуть.



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На новенькой заправке, которую построили совсем недавно , есть возможность подзаправиться электроэнергией.



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К вашим услугам и традиционные способы пополнения энергии - бензины, солярка и вкусный кофе.



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