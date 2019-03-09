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Подзаправиться электричеством теперь можно и на ул. Л. Рябцева
10.03.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Если вы путешественник
На новенькой заправке, которую
К вашим услугам и традиционные способы пополнения энергии - бензины, солярка и вкусный кофе.
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Если вы путешественник из будущего владеющий электромобилем, и вас почему-то занесло на ул. Л.Рябцева в городе Бресте, знайте - вам не дадут тут пропасть или...
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