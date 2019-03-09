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Жену оштрафовали за превышение скорости, а муж решил отомстить сотрудникам ГАИ
10.03.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
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Она пояснила, что просто задумалась о своих проблемах и не заметила, как превысила. Помимо этого женщина двигалась при свободной правой по крайней левой полосе, что также является нарушением
Ничем не примечательная история, если бы не вмешался муж этой женщины.
— Узнав дома о нарушениях жены, он решил отомстить сотрудникам отдела ГАИ Минского РУВД. Мужчина позвонил в дежурную часть управления ГАИ Минского облисполкома и сообщил, что инспекторы получили от его жены взятку в размере 100 долларов США, — рассказал официальный представитель ГАИ Минской области Сергей Чеботарев. — Минчанин не знал, что административный процесс фиксировал видеорегистратор сотрудников
В отношении этого человека составлен административный протокол по ст. 17.6 КоАП за заведомо ложное сообщение.
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