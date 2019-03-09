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Жену оштрафовали за превышение скорости, а муж решил отомстить сотрудникам ГАИ

10.03.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В ГАИ Минской области сообщили, что утром 8 марта на трассе Р23 (Минск — Микашевичи) остановили женщину за превышение скорости. Разрешенная на этом участке дороги — 90 км/ч, а водитель разогналась до 123 км/ч.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64181.php

Жену оштрафовали за превышение скорости, а муж решил отомстить сотрудникам ГАИ

Она пояснила, что просто задумалась о своих проблемах и не заметила, как превысила. Помимо этого женщина двигалась при свободной правой по крайней левой полосе, что также является нарушением ПДД. Водителя оштрафовали в совокупности на 4 базовые величины (за отсутствие техосмотра вынесено предупреждение).

Ничем не примечательная история, если бы не вмешался муж этой женщины.

— Узнав дома о нарушениях жены, он решил отомстить сотрудникам отдела ГАИ Минского РУВД. Мужчина позвонил в дежурную часть управления ГАИ Минского облисполкома и сообщил, что инспекторы получили от его жены взятку в размере 100 долларов США, — рассказал официальный представитель ГАИ Минской области Сергей Чеботарев. — Минчанин не знал, что административный процесс фиксировал видеорегистратор сотрудников ГАИ. А в УВД, узнав еще и об уголовной ответственности за клевету, мужчина передумал писать заявление. Он объяснил, что неправильно понял жену.

В отношении этого человека составлен административный протокол по ст. 17.6 КоАП за заведомо ложное сообщение.

 
Теги: Минск
 
 
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  В ГАИ Минской области сообщили, что утром 8 марта на трассе Р23 (Минск — Микашевичи) остановили женщину за превышение скорости. Разрешенная на этом участке дороги...
 
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