В результате мужчина попал в воду, ему понадобилась помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили пострадавшего из воды. С общим переохлаждением организма мужчина попал в больницу.
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В Бешенковичском районе 60-летний мужчина провалился под лед
10.03.2019 14:22 — Разное | Аргументы и факты
В результате мужчина попал в воду, ему понадобилась помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили пострадавшего из воды. С общим переохлаждением организма мужчина попал в больницу.
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Инцидент произошел на реке Улла возле одноименного населенного пункта.
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