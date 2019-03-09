ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бешенковичском районе 60-летний мужчина провалился под лед

10.03.2019 14:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Бешенковичском районе 60-летний мужчина провалился под лед
Фото из открытых источников

В Бешенковичском районе 60-летний мужчина провалился под лед Четыре человека провалились под лед на озере Черном
Как стало известно, вечером 9 марта 60-летний мужчина шел вдоль берега реки Улла в Бешенковичском районе. Внезапно он ступил на рыхлый лед, под которым в этом месте была яма.

В результате мужчина попал в воду, ему понадобилась помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили пострадавшего из воды. С общим переохлаждением организма мужчина попал в больницу.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел на реке Улла возле одноименного населенного пункта.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ООН назвали пять проблем, которые предстоит решить человечеству, чтобы выжить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика