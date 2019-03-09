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Две погони в Смолевичах: бесправник на мотоцикле и пьяный на Opel пытались скрыться от ГАИ

10.03.2019 14:16 — Разное | Tut.by  
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В Смолевичах менее чем за сутки произошли две погони. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Первая погоня произошла 8 марта в 13.40. 25-летний местный житель на мотоцикле Suzuki проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться, но был задержан. В ходе преследования он неоднократно нарушал ПДД, поэтому на него составили 5 административных протоколов, в том числе за езду без прав.

Утром 9 мая произошла вторая погоня. 57-летний водитель Opel также проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться, но после 15-минутной погони был задержан. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,5 промилле. Сотрудники ГАИ составили на него 4 административных протокола.

Оба транспортных средства доставлены на штрафстоянку. На них наложен арест до уплаты штрафа.

 
 
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Оба транспортных средства доставлены на штрафстоянку. На них наложен арест до уплаты штрафа.
 
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