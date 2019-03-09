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«Структура себестоимости абсолютно прозрачна». Александр Терехов расскажет о тарифах на ЖКУ в программе «Неделя»
Новости Беларуси. До 1 декабря 2019 года в Беларуси будет определен порядок формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это прописано в Директиве № 7, которую на неделе подписал Президент. Значит ли это, что ныне существующий порядок изменится?
Юлия Огнева задала этот вопрос министру жилищно-коммунального хозяйства Александру Терехову.
Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Три года финансирует организация по плановым расчетным ценам, где всё прописано досконально, начиная от норм расхода материалов, нормирования труда, нормирования расходов на электроэнергию, нормирования затрат на начисление амортизации, инвестиционная составляющая, налоговая составляющая. То есть структура себестоимости абсолютно прозрачна.
Мы подсчитали, что, наверное, будет правильно, что механизм плановых расчетных цен переродился в порядок формирования тарифной политики.
Итак, интервью с министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым смотрите в итоговой программе «Неделя» на телеканале СТВ в воскресенье, 10 марта, в 19.30.
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«Структура себестоимости абсолютно прозрачна». Александр Терехов расскажет о тарифах на ЖКУ в программе «Неделя»
Новости Беларуси. До 1 декабря 2019 года в Беларуси будет определен порядок формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24...
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