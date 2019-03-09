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В Минске Subaru насмерть сбил пешехода. СК ищет свидетелей

10.03.2019 14:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 марта в полвосьмого вечера в Минске по улице В.Хоружей Subaru Forester сбил 38-летнего мужчину.  

Как сообщает СК, пешеход находился на проезжей части. Легковушкой управляла 42-летняя женщина. Пострадавший был госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь.  

В Минске Subaru насмерть сбил пешехода. СК ищет свидетелей
Фото: СК  

Место происшествия было осмотрено, назначен ряд экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело.  

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Если вам что-либо известно о данном ДТП, обратитесь по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.  

В Минске Subaru насмерть сбил пешехода. СК ищет свидетелей
Фото: СК  

Весной 2019 года в Бресте произошёл наезд на ребёнка. 

11-летний мальчик погиб – подробнее здесь.  
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 марта в полвосьмого вечера в Минске по улице В.Хоружей Subaru Forester сбил 38-летнего мужчину.   Как сообщает СК, пешеход находился на проезжей части....
 
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