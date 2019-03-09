﻿ Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске

10.03.2019 13:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На днях Дарья Домрачева посетила выставку световых фигур в минском ботаническом саду. Биатлонистка пришла в восторг и посоветовала всем последовать её примеру.  

«Эту красивейшую выставку световых фигур я очень рекомендую посетить в Минске, в ботаническом саду. С детьми и не только... Понравится всем», – порекомендовала олимпийская чемпионка.  

Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске
Фото: instagram.com/dadofun  

Чтобы доказать свои слова, Домрачева сопроводила публикацию несколькими красивыми снимками. Судя по всему, на выставке представлены морские обитатели,  птицы, а также животные из Африки и Антарктиды.  

Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске
Фото: instagram.com/dadofun  

Недавно Дарья Домрачева ездила в Нягань, чтобы принять участие в гонке «Лыжня России – 2019». Оказавшись в городе своего детства, знаменитая белоруска поделилась со своими поклонниками множеством воспоминаний. Биатлонистка показала тренировочную трассу, школу, первый дом и стадион.  

Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске
Фото: instagram.com/dadofun  

А ещё была сделана совместная фотография с мамой и Бьорндаленом – здесь подробности.  

Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске
Фото. instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске
Фото. instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске
Фото. instagram.com/dadofun

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На днях Дарья Домрачева посетила выставку световых фигур в минском ботаническом саду. Биатлонистка пришла в восторг и посоветовала всем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты из США заподозрили Китай в завышении темпов роста экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика