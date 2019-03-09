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БНФ из-за долгов может потерять офис в Могилеве. Тогда партии грозит ликвидация

10.03.2019 14:44 — Разное | Партизан  
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На данный момент долг за аренду помещения и коммунальные услуги составляет около 2 тысяч рублей, рассказал председатель могилевской городской организации БНФ Николай Фесько.



Офис партии БНФ в Могилеве действует с 2013 года. Все эти годы партийцы оплачивали его существование своими силами. Однако в последние 10 месяцев дела пошли совсем плохо.

Один из членов партии БНФ рассказал msrping.online, что долг за аренду и коммуналку составляет почти 2000 рублей. Председатель городской организации БНФ это подтверждает:

— Да, примерно так, может немного меньше. Пока мы договорились с владельцем помещения, чтобы он немного подождал, пока мы найдем деньги. Он нам поставил условие, что мы находим часть средств и он позволяет офису функционировать дальше. Это условие мы выполнили. Теперь нужно активизироваться и искать деньги. Пока нас терпят, но долго это продолжаться не может. Есть всего лишь один-два месяца на исправление ситуации.

Согласно Статуту партии, каждый БНФ-овец должен ежемесячно платить взносы. Однако по факту этого не происходило на протяжении последних нескольких лет. Чтобы исправить положение, региональное руководство партии попросило каждого из местных членов БНФ жертвовать по 5 рублей в месяц.

Если же долг погасить не удастся, у могилевских народофронтовцев офис отберут. В свою очередь, это может грозить ликвидацией всей партии БНФ.


— Определенное количество структур БНФ должно быть зарегистрировано в областных центрах Беларуси. Тогда партия считается официально зарегистрированной. Если мы потеряем в Могилеве, то будет плохо. Возможно, встанет вопрос о ликвидации партии БНФ, — сообщил Фесько.

Несмотря на сложное положение, политик смотрит в будущее с оптимизмом:

— Мы всегда выбирались и находили какие-то выходы. Думаю, и в этот раз мы что-нибудь придумаем.

Узнать, как можно помочь могилевским БНФ-овцам, можно на их странице в Facebook.



 
Теги: Могилев
 
 
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На данный момент долг за аренду помещения и коммунальные услуги составляет около 2 тысяч рублей, рассказал председатель могилевской городской организации БНФ...
 
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