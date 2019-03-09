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В Сербии прошли очередные антипрезидентские демонстрации

10.03.2019 14:32 — Разное | Партизан  
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В Белграде тысячи протестующих требовали справедливых выборов и выступали против политики президента Александра Вучича.



Антипрезидентские демонстрации проходят в Сербии четырнадцатую субботу подряд, передает DW.

Демонстранты с лозунгом Один из пяти миллионов выступали за свободу СМИ и создание справедливых условий для выборов.

Демонстрации в стране начались после того, как в ноябре в Сербии избили оппозиционного политика Борка Стефановича, что вызвало возмущение общественности.

Политическая группа Альянс за Сербию, объединившая около 30 оппозиционных партий, является движущей силой протестов и обвиняет Сербскую прогрессивную партию Вучича в нападении на Стефановича. Власти отрицают свою причастность.


Президент в Сербии играет преимущественно номинальную роль, однако партия Вучича доминирует в парламенте с 2012 года. Сам он был избран на пятилетний срок на пост президента в 2017 году после того, как занимал пост премьер-министра.

 
 
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В Белграде тысячи протестующих требовали справедливых выборов и выступали против политики президента Александра Вучича.
 
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