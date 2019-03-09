ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венедиктов: Путину не нравятся скандалы между членами команды

10.03.2019 14:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает министра экономразвития РФ Максима Орешкина своим конкурентом за внимание президента Владимира Путина, отметил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.



Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин надеется стать премьер-министром, а затем и президентом РФ после ухода Владимира Путина. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил 9 марта ее главный редактор Алексей Венедиктов.

Так он прокомментировал заседание Госдумы 6 марта, в ходе которого Володин остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и перенес его на более поздний срок.

"Володин давно еще считал, что он может быть премьером, а потом заменить Путина. Очевидно. Скажем так, я это знаю. Орешкин является реально любимчиком президента, в том смысле, что из молодых президент прислушивается к тому, что он говорит. Грубо говоря, он конкурент. Притом, это тот конкурент, на будущее, не на сейчас, бабушка сказала, это на потом. И Орешкин в этом смысле человек, который близок к уху президента, то есть президент ему внимает", – сказал Венедиктов.


Он считает, что Путин за Орешкина "не заступится ни за что", хотя президенту РФ "не нравятся скандалы между людьми его команды".

Володин прервал Орешкина, когда тот во время правительственного часа в Госдуме намеревался сосредоточиться на малом и среднем бизнесе, и заявил, что министерство отвечает за рост экономики в стране. Выступление Орешкина перенесли с рекомендацией "встретиться с фракциями, обсудить вопросы дополнительно". 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает министра экономразвития РФ Максима Орешкина своим конкурентом за внимание президента Владимира Путина, отметил...
 
Новости дня
Новости разные
 
У панядзелак будзе моцны вецер, дождж і мокры снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика