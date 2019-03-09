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Гарлыкский ГОК: Туркменистан и Беларусь рассудит арбитраж в Швейцарии

10.03.2019 14:23 — Разное | Партизан  
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Государственный концерн «Туркменхимия» предъявил в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольм (Швеция) факты неисполнения ОАО «Белгорхимпром» своих контрактных обязательств по строительству Гарлыкского калийного горно-рудного комплекса, обосновал их вину и потребовал возмещения ущерба. Об этом сообщило полуофициальное издание Туркменистана "Gündogar news".

Гарлыкский ГОК: Туркменистан и Беларусь рассудит арбитраж в Швейцарии
По информации издания, для решения в арбитраже также вынесен вопрос о технике ОАО «Белгорхимпром», находящейся на территории Туркменистана, в целях минимизации ущерба нанесенного экономике Туркменистана.

"Комплекс до сих пор не соответствует условиям контракта, заявленная подрядчиком мощность производства продукции в первый год 350 тысяч тонн не достигнута даже на 5% и туркменская сторона несёт значительные убытки", говорится в сообщении.

Вопросы деятельности Государственного концерна «Туркменхимия» были обсуждены 7 марта на заседании правительство страны, но обращение туркменской стороны в международный арбитраж в официальных публикациях не упоминалось, передает Хроники Туркменистана.

Туркменистан заявил о намерении обратиться в международный арбитраж по вопросам, связанным с работой Гарлыкского ГОК, в начале ноября 2018 года.

Вслед за этим президент Беларуси Александр Лукашенка заявил, что Беларусь до сих пор не получила деньги от Туркменистана за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

"Я жду решения этого вопроса", заявил 23 ноября президент Беларуси.


Затянувшиеся сроки строительства Гарлыкского ГОК, построенного на востоке Туркменистана в 2009-2017 годах, на протяжении трех лет являются предметом спора между сторонами. Стороны неоднократно предъявляли взаимные претензии в несоблюдении условий соглашения. Первоначально строительство должно было быть завершено в 2015 году, но открытие состоялось в марте 2017 года.

В июле 2018 года белорусские медиа издания сообщили, со ссылкой на Национальный Банк Республики Беларусь, о просроченной задолженности туркменских компаний перед Беларусью, которая как сообщалось, за первый квартал 2018 года увеличилась в 6 раз и достигла 85 миллионов рублей, а бюджет страны оказался в минусе приблизительно на 200 миллионов долларов.

Туркменистан неоднократно заявлял о недоработках в построенном Беларусью калийном комбинате, но детали претензий до сих пор не публиковались.

Следующий перечень невыполненных ОАО «Белгорхимпром» контрактных обязательств приведен в сообщении, в опубликованном 7 марта на сайте издания "Gündogar news": не завершил в полном объеме горно-капитальные работы; не завершил обустройство объектов околоствольного двора, в том числе центрально-понизительная подстанция, подземный гараж, магистрально-конвеерный транспорт, медицинский пункт, аппаратная, система пажаротушения и т.д.; не наладил работу скипового подъемного механизма оектных показателях; не завершил оставшиеся строительные и электротехнические работы; не завершил работы по вентиляции и аспирации; не завершил работы по монтажу и наладке автоматизированной системы управления технологическим процессом; не завершил работы по наладке в отделениях грануляции и хранения готовой продукции; не завершил в полном объёме поставку оборудования; не осуществил ни одной поставки запасных частей к технике и оборудованию; не завершил другие существенные работы.

Издание отмечает, что незаконченность работ "реально угрожает не только безопасности производства работ, но и возможности возникновения техногенной катастрофы, которая может повлечь жертвы среди населения и причинить серьёзный экологический ущерб".

Проектная мощность Гарлыкского ГОК, построенного по заказу государственного концерна «Туркменхимия», государственным предприятием Беларуси «Белгорхимпром» при участии крупных белорусских компаний, 1.4 миллионов тонн удобрений в год.

Туркменское правительство заявляло, что строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината было полностью профинансировано из государственных средств Туркменистана и обошлось казне в 1 миллиард долларов.

Туркменистан неоднократно заявлял о планах по выходу на одну из первых позиций в мировом рейтинге производителей и экспортеров калия.

 
 
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Государственный концерн «Туркменхимия» предъявил в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольм (Швеция) факты неисполнения ОАО «Белгорхимпром»...
 
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