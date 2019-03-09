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В ООН назвали пять проблем, которые предстоит решить человечеству, чтобы выжить

10.03.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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В ООН рассказали о пяти проблемах, которые приведут к гибели человечества, если не начать их незамедлительно решать. В список вошло не только глобальное потепление, но и азотное загрязнение и неспособность адаптации человека к глобальному изменению климата, сообщает официальный сайт организации.

В ООН назвали пять проблем, которые предстоит решить человечеству, чтобы выжить
Чтобы выжить человеку необходимо решить пять неотложных проблем:

1. Синтетическая биология позволит в недалёком будущем сохранить исчезающие виды животных или побороть некоторые болезни, но и может привести к нежелательным результатам. Для предотвращения неконтролируемого модифицирования генетического материала, организмов и биологических систем Программа ООН по охране окружающей среды предлагает разработать чёткие правила работы в синтетической биологии.

2. ООН призывает восстановить биоразнообразие экосистем с помощью новых технологий, поскольку вырубка деревьев, стройка дамб и т.д. ведёт к вымиранию животных и опустошению земель.

3. Ещё одна проблема, требующая пристального внимания и решения, – это глобальное потепление. В ООН обеспокоены тем, что при таянии льдов образуются торфяные болота, которые выделяют в атомсферу метан и углекислый газ, что приводит к повышению температуры на планете.

4. Азотное загрязнение Земли, грозящее ухудшением качества воздуха, почвы, воды и разрушением озонового слоя.

5. Неспособность человечества адаптироваться к изменению климата. В ООН убеждены, что решение проблем изменения климата не должно носить временный характер. Например, в связи с наступающим дефицитом воды, который к 2050 году почувствует 5,7 млрд человек, многие страны осваивают запасы подземных вод, сокращают потребление или опресняют морскую воду. Но это временные меры. ООН предлагает развивать методы использования дождевой воды и очищения сточных вод.

 
 
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В ООН рассказали о пяти проблемах, которые приведут к гибели человечества, если не начать их незамедлительно решать. В список вошло не только глобальное...
 
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