В Индии, упав с велосипеда, погиб 66-летний турист из Беларуси

Белорус упал с велосипеда, когда вместе со своим другом ехал между деревнями Батту и Беер в под-округе Байджанат. Он повредил себе нос, отчего открылось сильное кровотечение.





Друг быстро доставил пострадавшего в больницу, где врачи констатировали смерть. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.