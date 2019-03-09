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В Индии, упав с велосипеда, погиб 66-летний турист из Беларуси

10.03.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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В четверг в округе Кангра индийского штата Химачал-Прадеш погиб 66-летний турист из Беларуси. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на агентство Press Trust of India.

Белорус упал с велосипеда, когда вместе со своим другом ехал между деревнями Батту и Беер в под-округе Байджанат. Он повредил себе нос, отчего открылось сильное кровотечение.

Друг быстро доставил пострадавшего в больницу, где врачи констатировали смерть. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
 
 
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В четверг в округе Кангра индийского штата Химачал-Прадеш погиб 66-летний турист из Беларуси. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на агентство Press Trust of India.
 
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