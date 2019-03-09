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В Индии, упав с велосипеда, погиб 66-летний турист из Беларуси
В четверг в округе Кангра индийского штата Химачал-Прадеш погиб 66-летний турист из Беларуси. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на агентство Press Trust of India.
Белорус упал с велосипеда, когда вместе со своим другом ехал между деревнями Батту и Беер в под-округе Байджанат. Он повредил себе нос, отчего открылось сильное кровотечение.
Друг быстро доставил пострадавшего в больницу, где врачи констатировали смерть. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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В четверг в округе Кангра индийского штата Химачал-Прадеш погиб 66-летний турист из Беларуси. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на агентство Press Trust of India.
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