Турция будет арестовывать туристов за критику Эрдогана

"Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что они (туристы - ред.) могут быть задержаны в аэропортах популярных курортов, таких как Бодрум и Анталия, если будет обнаружено, что они совершили "предательство", посещая митинги курдской сепаратистской группы ПКК (запрещенной в Турции - ред.)", - говорится в сообщении.





Отмечается, что слова Сойлу, судя по всему, были адресованы, прежде всего, туристам из Германии. МИД ФРГ рекомендовало своим гражданам избегать критики правительства Эрдогана в социальных сетях, если они планируют посетить Турцию.





Как сообщается, по крайней мере полдюжины немецких турок были задержаны в Турции в течение последних 12 месяцев и обвинены в различных политических преступлениях.



