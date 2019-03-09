Избили или сам упал? В Лиде умер 54-летний мужчина, который возвращался из заработков в России

К их приезду состояние мужчины ухудшилось. Его родные, увидев это, вызвали скорую помощь, которая незамедлительно прибыла на вызов. Однако помочь мужчине было уже невозможно. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные действия, он умер по дороге в больницу.





Известно, что из Москвы мужчине, который уже на тот момент чувствовал себя плохо, помогал отправляться племянник. С большой долей вероятности плохое самочувствие нашего земляка было обусловлено наличием физических травм. Пока что неизвестен характер их получения: возможно, они были причинены неизвестными на данный момент лицами либо мужчина упал.





«Лідскай газеты» заместитель начальника Лидского РОВД Леонид Прокопчик, в случае установления факта причинения человеку тяжких телесных повреждений на территории Российской Федерации, в рамках правового взаимодействия все необходимые данные будут переданы правоохранительным органам России. По данному факту проводится проверка. Как сообщил журналистузаместитель начальника Лидского РОВД Леонид Прокопчик, в случае установления факта причинения человеку тяжких телесных повреждений на территории Российской Федерации, в рамках правового взаимодействия все необходимые данные будут переданы правоохранительным органам России.



