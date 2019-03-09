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Китай подозревают в завышении размера экономики на 1,6 трлн долларов

10.03.2019 15:29 — Разное | Ежедневник  
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Китай подозревают в завышении размера экономики на 1,6 трлн долларов

Реальный размер экономики Китая, который, согласно официальной статистике вырос более чем вдвое за последние 10 лет, может быть на 12% меньше декларируемого.

К такому выводу пришли эксперты американского Института Брукингса, проанализировав макроэкономическую статистику КНР с 2006 года, пишет Finanz.

Внимание экономистов привлек тот факт, что китайские макроданные категорически не сходятся на региональном и общестрановом уровне: так, сумма ВВП всех провинций не соответствует декларируемому размеру всей экономики. То же самое касается данных по инвестициям в основной капитал - то есть инфраструктурным стройкам, которые ведутся за счет муниципальных и региональных бюджетов в рамках пятилетнего госплана.

Именно выполнение плановых заданий, спущенных сверху руководством Компартии, и является причиной возникающих «приписок» к статистике в духе позднего СССР. «Поскольку местные власти получают вознаграждение за выполнение целей по темпам роста и инвестициям, у них возникает соблазн манипулировать локальной статистикой», - пишут авторы исследования во главе с Чан-Тай Сие.

Чтобы оценить масштаб потенциальных манипуляций экономисты Брукингса использовали данные по сбору налогов, в частности, НДС - они, как считают эксперты, меньше подвержены искажениям: учет поступлений в бюджет с 2005 года ведется на электронной основе через единую компьютеризированную систему.

Их расчеты показали, что в период с 2006 по 2016 год рост ВВП в целом по стране завышался в среднем на 1,7 процентного пункта в номинальном выражении.

Реальный рост же - с учетом инфляции, измеренной дефлятором ВВП, - ниже декларируемого на 2 процентных пункта в год.

Из расчетов Брукингса следует, что темпы экономического роста в КНР еще в 2012 году упали ниже 6%, а накопленным итогом экономика переоценена на 1,6 трлн долларов.

Проблема известна и признается на уровне руководства Компартии. Так, в начале 2017 года были пересчитаны данные по экономике одного из индустриальных центров Китая - расположенной на северо-востоке провинции Лаонин.

В результате ВВП региона «рухнул» на 23%, а объем капитальных вложений - на 64%. Как выяснили власти, местные чиновники приукрашивали данные начиная с 2011 года, стремясь перевыполнить план, «спущенный» сверху.

Губернатор провинции Чен Кифа признал завышение цифр, которые подавались в государственное бюро статистики в январе 2017 года. Свой поступок он объяснил желанием «продвинуть карьеру».

 
 
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Реальный размер экономики Китая, который, согласно официальной статистике вырос более чем вдвое за последние 10 лет, может быть на 12% меньше декларируемого.
 
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