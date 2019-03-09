Белоруски выступают в преследовании на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки

Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде продолжится в воскресенье двумя гонками преследования. Первыми на старт выйдут женщины.



Фото: Дарья Бурякина

Все четыре белоруски по итогам спринта отобрались в преследование: Динара Алимбекова стартует 13-й (+0.45), Ирина Кручинкина — 22-й (+1.02), Ирина Кривко — 26-й (+1.12), Елена Кручинкина — 36-й (+1.38).

Первой же уйдет на дистанцию Анастасия Кузьмина. За ней последуют Ингред Тандреволд (+0.09), Лаура Дальмайер (+0.12), Ханна Оберг (+0.13), Ханна Брурссон (+0.21), Денизе Херрманн (+0.23), Маркета Давидова (+0.26), Екатерина Юрлова-Перхт (+0.31), Тириль Экхофф (+0.32), Доротея Вирер (+0.33).

Кайса Макарайнен стартует 12-й (+0.34), Лиза Виттоцци — 21-й (+1.01), Марте Ройзелан — 25-й (+1.11).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.