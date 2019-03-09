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СММ ОБСЕ зафиксировала около 400 нарушений "весеннего перемирия" в Донбассе

10.03.2019 15:04 — Разное | Интерфакс  
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 400 нарушений режима прекращения огня после вступления в силу с 01:01 (мск) 8 марта "весеннего перемирия" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе миссии.

"В целом после подтверждения приверженности прекращению огня СММ зафиксировала около 400 нарушений режима прекращения огня (в том числе 63 взрыва) в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении пресс-службы СММ в воскресенье.

Там отметили, что после вступления в силу "весеннего перемирия" у линии соприкосновения в Донбассе наблюдатели СММ зафиксировали около 380 нарушений режима прекращения огня, в том числе 56 взрывов, в Донецкой области. В Луганской области, по данным СММ, зафиксировано около 30 нарушений режима прекращения огня, в том числе семь взрывов.

 
 
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 400 нарушений режима прекращения огня после вступления в силу с 01:01 (мск) 8 марта...
 
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