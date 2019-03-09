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Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде
Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде в Красноярске. Долгое время наш спортсмен лидировал, однако два промаха на заключительном огневом рубеже вывели его на второе место гонки.
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Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде в Красноярске. Долгое время наш спортсмен лидировал,...
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