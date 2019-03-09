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Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

10.03.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде в Красноярске. Долгое время наш спортсмен лидировал, однако два промаха на заключительном огневом рубеже вывели его на второе место гонки.

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

Для белорусской сборной это третья медаль Универсиады. В копилке команды еще две награды высшей пробы. Добавим, на Всемирных студенческих состязаниях атлеты разыгрывают 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Участие в состязаниях принимают около 3 тысяч спортсменов более чем из 50 стран.

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде в Красноярске. Долгое время наш спортсмен лидировал,...
 
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