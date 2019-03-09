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Ушёл из жизни американский актёр из сериала «Санта-Барбара»

10.03.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 9 марта на 85 году жизни скончался американский актёр Джед Аллан. Об этом сообщил его друг Эй Мартинес на своей странице в Facebook.  

«Его дар представлял собой внушительную смесь профессионализма и вдохновения – долгой подготовки и природного таланта. Он также был щедрым, добрым, веселым и неистовым. Бог знает, его любили те, кому посчастливилось разделить с ним сцену», – говорится в сообщении.  

Джед Аллан Браун родился 1 марта 1935 года. В детстве он хотел стать музыкантом, как и его отец, однако позже решил стать актёром. Благодаря своей внешности и росту мужчина был востребован и без труда стал звездой сериалов.  

Наибольшую популярность Джеду принесла роль патриарха семейства Кепвеллов СиСи в телесаге «Санта-Барбара». Артист также известен ролями в сериалах «Лесси» и «Дни нашей жизни».  
 
 
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Новости Беларуси. 9 марта на 85 году жизни скончался американский актёр Джед Аллан. Об этом сообщил его друг Эй Мартинес на своей странице в Facebook.   «Его дар...
 
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