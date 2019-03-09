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«Это большая ответственность». Руслан Алехно стал звёздным послом II Европейских игр
Новости Беларуси. В июне Минск станет столицей II Европейских игр. Полноправные представители спортивного форума – звездные послы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На них возложена ответственная миссия – продвигать и формировать имидж страны и предстоящего события.
Накануне обладателем почетного титула «Звездного посла II Европейских игр» стал эстрадный исполнитель Руслан Алехно.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Руслан Алехно, звездный посол II Европейских игр:
Добавим, в числе звездных послов – выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежных стран. В команде Дарья Домрачева, Александр Богданович, Ростислав Кример, братья Запашные и другие.
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Новости Беларуси. В июне Минск станет столицей II Европейских игр. Полноправные представители спортивного форума – звездные послы, сообщили в программе Новости «24...
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