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«Это большая ответственность». Руслан Алехно стал звёздным послом II Европейских игр

10.03.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В июне Минск станет столицей II Европейских игр. Полноправные представители спортивного форума – звездные послы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На них возложена ответственная миссия – продвигать и формировать имидж страны и предстоящего события.

Накануне обладателем почетного титула «Звездного посла II Европейских игр» стал эстрадный исполнитель Руслан Алехно.

«Это большая ответственность». Руслан Алехно стал звёздным послом II Европейских игр

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Он стал уже легендарным и на площадках Союзного государства. Мы ожидаем, что самое большое количество любителей спорта прибудет к нам из соседних стран. Руслан будет очень сильно способствовать продвижению игр, конечно, благодаря своему искусству и харизме. Он как настоящий спортсмен все время в форме, ведет здоровый образ жизни, является примером для всех любителей спорта.

«Это большая ответственность». Руслан Алехно стал звёздным послом II Европейских игр

Руслан Алехно, звездный посол II Европейских игр:
Быть в команде звездных послов – для меня это, в первую очередь, ответственность. Нужно готовиться к этому.

Добавим, в числе звездных послов – выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежных стран. В команде Дарья Домрачева, Александр Богданович, Ростислав Кример, братья Запашные и другие.

«Это большая ответственность». Руслан Алехно стал звёздным послом II Европейских игр
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В июне Минск станет столицей II Европейских игр. Полноправные представители спортивного форума – звездные послы, сообщили в программе Новости «24...
 
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