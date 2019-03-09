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Две погони за сутки. В Смолевичах задержаны пытавшиеся скрыться водители
Новости Беларуси. В Смолевичах за сутки произошло две погони. Оба нарушителя были задержаны.
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10 минут парень пытался оторваться, нарушая при этом правила ПДД, однако затем его задержали. В отношении молодого человека составлено 5 административных протоколов. Упоминается, что у гражданина не было водительских прав нужной категории.
Второй случай произошёл 9 марта в 8:10 утра. Когда сотрудники ГАИ потребовали 57-летнего водителя остановить Opel, мужчина предпринял попытку скрыться. Через 15 минут гражданин был задержан. Оказалось, что он пьян (1,5 промилле). В отношении нарушителя было составлено 4 протокола.
Оба ТС доставлены на штрафстоянку. На них наложен арест до уплаты штрафа.
Недавно в Гродно очевидцы помогли задержать двух сильно пьяных водителей.
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Новости Беларуси. В Смолевичах за сутки произошло две погони. Оба нарушителя были задержаны. Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, первый инцидент имел...
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