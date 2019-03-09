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Эксклюзив «Недели». Большое интервью с Натальей Кочановой

10.03.2019 14:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первые итоги поручений после «Большого разговора с Президентом» и другие темы в интервью с главой Администрации Президента Беларуси Натальей Кочановой.

Эксклюзив «Недели». Большое интервью с Натальей Кочановой

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Мы разбираемся по всем этим вопросам, поднимаем документы для того, чтобы это была истинная правда и так, как должно быть.

Кадры, решающие всё. Какие критерии ставятся во главу угла при принятии кадровых решений в Беларуси?

Наталья Кочанова:
Прежде всего – это люди. Так говорит Президент нашей страны. Справедливое отношение к ним.

Роль женщины на работе…

Эксклюзив «Недели». Большое интервью с Натальей Кочановой

Наталья Кочанова:
Женщина активно наступает на те позиции, которые еще недавно принадлежали мужчинам. Это по праву так.

И дома в праздники…

Наталья Кочанова:
Как меня поздравляют дома? Традиционно, как и всех женщин. Поздравляют, говорят добрые слова и пожелания успехов, благополучия и, самое главное, здоровья, пожалуй.

Итак, эксклюзив «Недели» – большое интервью с главой Администрации Президента Натальей Кочановой в программе «Неделя» 10 марта в 19.30.
 
 
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Новости Беларуси. Первые итоги поручений после «Большого разговора с Президентом» и другие темы в интервью с главой Администрации Президента Беларуси Натальей...
 
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