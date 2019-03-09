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Эксклюзив «Недели». Большое интервью с Натальей Кочановой
Новости Беларуси. Первые итоги поручений после «Большого разговора с Президентом» и другие темы в интервью с главой Администрации Президента Беларуси Натальей Кочановой.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Кадры, решающие всё. Какие критерии ставятся во главу угла при принятии кадровых решений в Беларуси?
Наталья Кочанова:
Роль женщины на работе…
Наталья Кочанова:
И дома в праздники…
Наталья Кочанова:
Итак, эксклюзив «Недели» – большое интервью с главой Администрации Президента Натальей Кочановой в программе «Неделя» 10 марта в 19.30.
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Новости Беларуси. Первые итоги поручений после «Большого разговора с Президентом» и другие темы в интервью с главой Администрации Президента Беларуси Натальей...
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