ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядят и сколько стоят самые дешевые «трешки» Минска

10.03.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В начале года эксперты, делая прогнозы, не исключали: цены на вторичном рынке недвижимости могут начать снижаться. Судя по «двушкам», обзор которых был на неделе, такая тенденция уже намечается. А что с ценами на «трешки»? REALTY.TUT.BY изучил трехкомнатные квартиры, которые продают сейчас на вторичном рынке недвижимости, и сделал подборку самых дешевых вариантов. Цены и фото — в нашем материале.

В прошлом обзоре цена самой дешевой трехкомнатной квартиры столицы стартовала от 48,5 тысячи долларов в эквиваленте. Она и сейчас еще не продана — «трешка» на Ландера, 84. Цена та же. Остальные варианты идут уже дороже 50 тысяч долларов. Вот что предлагают.

Ул. Калиновского, 28

Квартира площадью 50 квадратных метров расположена на первом этаже (угловая) панельной хрущевки. Санузел раздельный, балкона нет. Жилье без ремонта, говорится в объявлении. Цена — 54,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1101 за «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изображение: yandex.by

Ул. Куйбышева, 61/2

Квартира площадью 49 квадратных метров расположена на пятом этаже панельной хрущевки. Санузел раздельный, есть балкон. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1122 доллара за квадратный метр.


Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Изображение: yandex.by

Ул. Ташкентская, 16/2

Площадь квартиры — 54 квадратных метра. Жилье находится на первом этаже кирпичного дома. Санузел раздельный, балкона нет. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1020 за квадратный метр.


Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Изображение: yandex.by

Партизанский проспект, 40

Квартира площадью 56,5 квадратного метра расположена на втором этаже кирпичного дома. Санузел совмещенный, балкона нет. Цена — 56 тысяч долларов в эквиваленте, по 991 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изображение: yandex.by

Ул. Калиновского, 95

Квартира площадью 49 квадратных метров расположена на пятом этаже панельного дома 1967 года постройки. Санузел раздельный, есть балкон. В квартире сделан косметический ремонт. Цена — 56,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1161 доллар за квадратный метр.

 


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изображение: yandex.by

Ул. Выготского, 1

Квартира площадью 61 квадратный метр расположена в пятиэтажной панельке 1977 года постройки (микрорайон Новинки). Санузел раздельный, есть балкон. Цена — 57 тысяч долларов в эквиваленте, по 1289 долларов за «квадрат».


Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Изображение: yandex.by

Ул. Ольшевского, 41

Квартира площадью 58 квадратных метров расположена на третьем этаже пятиэтажного панельного дома. Санузел совмещенный, есть лоджия. Цена — 58 тысяч долларов в эквиваленте, по 994 доллара за квадратный метр.


Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Изображение: yandex.by

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
У Эфіёпіі разбіўся пасажырскі самалёт, загінулі 157 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика