«Шахтер» на тяжелом поле разгромил «Белшину» в четвертьфинале Кубка Беларуси

10 марта проходят очередные игры четвертьфинала Кубка Беларуси. В Солигорске «Шахтер» уверенно обыграл бобруйскую «Белшину». В Минске столичное «Динамо» принимает «Слуцк».



Фото: ФК «Шахтер»

«Шахтер» — «Белшина» — 5:0

Солигорск. 10 марта. Стадион «Строитель».

Судьи: С. Гораютин, А. Гусев, С. Гуща (все — Минск).

«Шахтер»: Климович (к), Матвейчик, Бурко, Селява (Громыко, 75), Баланович, Рыбак, Бакай (Николаеску, 73), Сачивко, Ковалев, Секе, Бодул (Хващинский, 82).

«Белшина»: Туранок, Бубнов, Градобоев, Кучинский, Руцкий (Соланович, 46), Кухарчик (Шокуров, 89), Турлин (к) (Лясюк, 67), Лоиков, Новик, Шкурко, Сидоренко.

Голы: 1:0 — Рыбак (42). 2:0 — Бакай (44). 3:0 — Бакай (59). 4:0 — Бодул (72). 5:0 — Хващинский (83).

Предупреждения: Баланович (5), Лоиков (73), Сидоренко (84).

Матч в Солигорске проходил при подавляющем преимуществе «горняков». Но качество газона не способствовало зрелищной игре. «Шахтер» только в конце первого тайма смог реализовать свои моменты, а их было предостаточно. Соперник в первом тайме не нанес ни одного удара в створ ворот. Впрочем, как и во втором.

На 42-й Павел Рыбак открыл счет, хотя футболисты «Белшины» апеллировали к судье, что игрок забивал из положения вне игры. А через две минуты Элис Бакай удвоил перевес в счете.

После перерыва рисунок игры не поменялся, запертая «Белшина» отбивалась от атак «горняков», которые даже в таких ужасных условиях постоянно наседали. На 59-й минуте это давление вылилось в третий гол. Бакай оформил дубль, ассистировал ему новичок «Шахтера» хорватский нападающий Дарко Бодул.

Но хозяева на этом не остановились, а продолжили атаковать. И на 71-й минуте уже хорват получил пас от Бакая и забил четвертый гол «Белшине». Жирную точку в матче поставил еще один новичок «Шахтера» Владимир Хващинский — 5:0.

В Минске «Динамо» принимает «Слуцк».

Напомним, что вчера БАТЭ сыграл с «Ислочью» вничью 1:1 , а «Витебск» только в концовке вырвал победу у гомельского «Локомотива».