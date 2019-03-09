|
Две женщины впервые выйдут в открытый космос 29 марта
10.03.2019 — Разное | Вороновская газета
NASA назвало дату первого в истории одновременного выхода двух женщин в открытый космос. Полет Энн Макклейн и Кристины Кук состоится 29 марта, сообщает BBC.
Энн Макклейн находится на МКС с декабря 2018 года, Кристина Кук присоединится к ней 14 марта. На борт станции ее доставит российский корабль «Союз МС-12». Вместе с ней на орбиту прибудут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им предстоит провести на станции 204 дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NASA назвало дату первого в истории одновременного выхода двух женщин в открытый космос. Полет Энн Макклейн и Кристины Кук состоится 29 марта, сообщает BBC. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)