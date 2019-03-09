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Две женщины впервые выйдут в открытый космос 29 марта

10.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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NASA назвало дату первого в истории одновременного выхода двух женщин в открытый космос. Полет Энн Макклейн и Кристины Кук состоится 29 марта, сообщает BBC. 
 

Астронавты выйдут за пределы корабля на расстоянии около 400 км от поверхности Земли, чтобы заменить солнечные батареи МКС. За их действиями с Земли также будут следить две женщины: Мэри Лоуренс возьмет на себя руководство полетом, а Джеки Кейги будет находиться у пульта управления.

Энн Макклейн находится на МКС с декабря 2018 года, Кристина Кук присоединится к ней 14 марта. На борт станции ее доставит российский корабль «Союз МС-12». Вместе с ней на орбиту прибудут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им предстоит провести на станции 204 дня.
 
 
 
 
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NASA назвало дату первого в истории одновременного выхода двух женщин в открытый космос. Полет Энн Макклейн и Кристины Кук состоится 29 марта, сообщает BBC.   ...
 
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