Две женщины впервые выйдут в открытый космос 29 марта





NASA назвало дату первого в истории одновременного выхода двух женщин в открытый космос. Полет Энн Макклейн и Кристины Кук состоится 29 марта, сообщает BBC.

Астронавты выйдут за пределы корабля на расстоянии около 400 км от поверхности Земли, чтобы заменить солнечные батареи МКС. За их действиями с Земли также будут следить две женщины: Мэри Лоуренс возьмет на себя руководство полетом, а Джеки Кейги будет находиться у пульта управления.

Энн Макклейн находится на МКС с декабря 2018 года, Кристина Кук присоединится к ней 14 марта. На борт станции ее доставит российский корабль «Союз МС-12». Вместе с ней на орбиту прибудут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им предстоит провести на станции 204 дня.