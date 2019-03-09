Цветочное изобилие. На Советской 8 марта тюльпаны раздавали бесплатно

Накануне Международного женского дня в брестском viber-чате задали актуальный вопрос: где можно купить тюльпаны? И один из правильных ответов повеселил участников.





Пользователь Иван написал следующее: «Думаю, что в предверии такого праздника, если выйти из дома и пойти в любую сторону, то не пройдя и километра вы обязательно наткнетесь на точку с цветами. Если нет насморка, то можно даже по запаху их найти в эти дни».





Действительно, в этом году выражение «Тюльпаны продаются на каждом углу» можно было воспринимать буквально. Наверное, каждый третий житель города занимался продажей самой востребованной мартовской продукции. Дело дошло даже до того, что на ул. Советской всем дамам цветы раздавали бесплатно.





Возле кинотеатра «Беларусь» можно было видеть оптимистичных парней с охапками тюльпанов, которые они дарили всем виновницам праздника.













Периодически они возвращались к автомобилям, стоящим у кинотеатра, за новой порцией ярких цветов - и снова «выходили в люди» радовать прохожих.









Как мы узнали позднее, таким приятным образом представители ООО «БелАВТОномия» поздравляли брестчанок с праздником.