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Ожидания властей: зарплаты от 600 рублей. Реальность: 72% вакансий с зарплатой меньше этой суммы

10.03.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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«По некоторым районам все не очень хорошо. Зарплата меньше 600 рублей — это неправильно», — заявил ранее первый вице-премьер Александр Турчин. Тем временем в общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 81,2 тысячи предложений от нанимателей. И в большинстве случаев — около 72% — с зарплатой до 600 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В целом по стране средние зарплаты ниже 600 рублей в январе были соцработников, работников культуры, а также парикмахерских и салонов красоты. В отдельных областях, средние зарплаты тех же работников культуры едва превышали 500 рублей. И это суммы до уплаты налогов, на руки получается еще меньше. Напомним, зарплата в двух самых бедных районах в январе была до 600 рублей.

И если в целом в общереспубликанском банке вакансий сейчас значится около 81,2 тысячи предложений от нанимателей, то в почти 53,4 тысячи из них — на зарплату до 600 рублей. В некоторых случаях это вакансии неполную ставку.

Так, для водителей автомобилей актуальны почти 2,5 тысячи вакансий с зарплатой до 600 рублей, для медсестер — 2,9 тысячи, для врачей — 2,1 тысячи, уборщиков помещений — почти 1,5 тысячи.

К примеру, в Минске вакансий с зарплатой до 600 рублей — 9,3 тысячи, в Минской области — почти 11,2 тысячи, в Витебской — почти 6,4 тысячи, в Могилевской — 6,8 тысячи.

Ранее в Федерации профсоюзов в ноябре 2018 года заявляли, что проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей. В мае прошлого года подобных регионов было 35, но за несколько месяцев там удалось повысить уровень благосостояния.

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Теги: Минск
 
 
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в общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 81,2 тысячи предложений от нанимателей. И в большинстве случаев - около 72% - с зарплатой до 600 рублей.
 
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