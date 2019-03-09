Ожидания властей: зарплаты от 600 рублей. Реальность: 72% вакансий с зарплатой меньше этой суммы

«По некоторым районам все не очень хорошо. Зарплата меньше 600 рублей — это неправильно», — заявил ранее первый вице-премьер Александр Турчин. Тем временем в общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 81,2 тысячи предложений от нанимателей. И в большинстве случаев — около 72% — с зарплатой до 600 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В целом по стране средние зарплаты ниже 600 рублей в январе были соцработников, работников культуры, а также парикмахерских и салонов красоты. В отдельных областях, средние зарплаты тех же работников культуры едва превышали 500 рублей. И это суммы до уплаты налогов, на руки получается еще меньше. Напомним, зарплата в двух самых бедных районах в январе была до 600 рублей.

И если в целом в общереспубликанском банке вакансий сейчас значится около 81,2 тысячи предложений от нанимателей, то в почти 53,4 тысячи из них — на зарплату до 600 рублей. В некоторых случаях это вакансии неполную ставку.

Так, для водителей автомобилей актуальны почти 2,5 тысячи вакансий с зарплатой до 600 рублей, для медсестер — 2,9 тысячи, для врачей — 2,1 тысячи, уборщиков помещений — почти 1,5 тысячи.

К примеру, в Минске вакансий с зарплатой до 600 рублей — 9,3 тысячи, в Минской области — почти 11,2 тысячи, в Витебской — почти 6,4 тысячи, в Могилевской — 6,8 тысячи.

Ранее в Федерации профсоюзов в ноябре 2018 года заявляли , что проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей. В мае прошлого года подобных регионов было 35, но за несколько месяцев там удалось повысить уровень благосостояния.

Читайте также

Число гастарбайтеров растет третий год подряд. Власти озадачились трудовой миграцией специалистов

Кто из белорусов может беспошлинно заказывать посылки из-за границы на 500 евро. Прямая линия с ГТК