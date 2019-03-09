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Фотофакт: над Жлобином заметили солнечное гало

10.03.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Это удивительное явление можно было наблюдать над Жлобином 9 марта в 15:25.



Кажется, как будто бледная радуга окружает солнце. Но это не совсем так. 

Гало появляется на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего оно наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

Чтобы насладиться красотой этого явления без последствий для зрения, наблюдать за ним лучше в солнцезащитных очках.

А вот такой снимок прислал жлобинчанин Дмитрий Анатольевич Булкин. Фото было сделано в 15:16 в поселке Лукский.





 
 
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Это удивительное явление можно было наблюдать над Жлобином 9 марта в 15:25.
 
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