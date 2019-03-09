Романчук: Турчин старается, но этого явно мало. Все кадровые вопросы в руках президента









Вслед за президентом Совмин продолжает утверждать, что на национальном уровне в Беларуси созданы чуть ли не идеальные условия для развития предпринимательства. Проблема вроде бы только в регионах, которые то ли так и не поняли букву и духа декрета N7 «О развитии предпринимательства», то ли пропустили мимо ушей Стратегию развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь - страна успешного предпринимательства».





Сложилась ситуация, когда верхи пребывают в уверенности, что они все сделали правильно, а низы находятся в смятении от противоречивых сигналов и приказов. Сюда примешивается собственное желание рулить так, как это делают республиканские власти, только на местном уровне. Коммерческих и регуляторных соблазнов здесь, особенно с землей и недвижимостью, на местное номенклатурное начальство хватает.





…Заседание Совета походило на научно-практическую конференцию при первом премьер-министре Александре Турчине. Обремененный тремя высокими должностями (первый вице-премьер, председатель Совета, руководитель аппарата Совмина), он выслушивал мнения по заданной теме предпринимателей, а также представителей самих регионов. Волей судьбы и по решению президента его назначили главным рыночником-реформатором.





Исполнять эту роль в театре «вертикаль», когда главный режиссер - убежденный сторонник Госплана, а ~ 90% VIP-номенклатуры категорично настроены сохранять 70-80% активов и ресурсов страны в своих руках, крайне сложно. Турчин, действительно, старается, на различных заседаниях и встречах защищает предпринимательство, убеждает своих коллег в пользе развития малого и среднего бизнеса, постоянно напоминает про политическую волю президента. Ссылается на отдельные пункты Программы-2016-20, план действий Совмина на 2018-20гг., но всего этого явно мало для того, чтобы развернуть мощную бюрократическую махину лицом к частному бизнесу. Она по определению такой разворот совершить не может. Она слишком громоздка, обременена противоречивыми функциями, поражена конфликтом интересов.









Сам Турчин, поработав в вертикали на местном и областном уровнях, прекрасно знает механизмы функционирования белорусской бюрократии. Он четко видит ограниченность полномочий руководителей Совмина в диалоге с местными властями. Все кадровые вопросы исключительно в руках Александра Лукашенко. Собственного номенклатурного веса и опоры на влиятельных руководителей предприятий и госструктур у Турчина явно недостаточно, чтобы вести диалог с позиции силы личности и номенклатурного авторитета.





Поэтому заседание Совета было рутинной площадкой для обмена мнениями представителей большого бизнеса и власти, но никак не пресловутым ковром, на которые боятся попасть министры, руководители исполкомов разных уровней.





Сам Совет так и не преодолел жесткий конфликт интересов. В нем премьер-министр Сергей Румас в подчинении у Турчина, а в Совмине - наоборот. Невозможно себе представить, чтобы кто-то из них выступал с предложениями, идущими вразрез с генеральной линией основных госпрограмм и стратегий.





Оба руководителя уже стали опытными чиновниками, впитали в себя дух и неформальные правила пребывания на высшем уровне номенклатурной лестницы. Они сами никогда не будут инициировать какие-то трансформации, открыто конфликтовать с теми, кто саботирует выполнение пропредпринимательских указов и декретов. Поэтому они каждый раз вынуждены обращаться за указаниями и приказами к самому президенту. Того, как самопровозглашенного омбудсмена бизнеса, это, с одной стороны, тешит, но с другой - напрягает.





Ведь в такой системе принятия решений вполне хватило бы Администрации ­президента, а Совмин - пятое колесо в телеге. Не нужна и должность премьер-министра, если все сколь-нибудь значимые решения, вплоть до выделения мелких участков земли и продажи пакетов акций убыточных предприятий, принимает Лукашенко.





Турчин это тоже прекрасно понимает. Не в его стиле управления и характере лезть на рожон, предлагать кадровые решения (например, обращаться с президенту с предложением отстранить от должности руководителей исполкомов за блокировку развития предпринимательства), тем более реализовывать обещание Лукашенко о ликвидации конфликта интересов в органах власти. Цеплять коммерческие интересы VIP-распорядителей чужого ни местного, ни тем более республиканского уровня он явно не готов.