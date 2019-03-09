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Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

10.03.2019 14:47 — Разное | Партизан  
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По его словам, Кремль пытается воздействовать на проживающих в Латвии этнических русских, а также укрепить пророссийские силы в Европарламенте и добиться реализации своего «геополитического» проекта «Северный поток-2».



Европа должна быть единой и соблюдать бдительность из-за того, что с 2014 года Россия демонстрирует «агрессивную политику в достижении своих геополитических целей». Об этом в интервью журналу Spiegel рассказал президент Латвии Раймондс Вейонис.

«Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы в один прекрасный день Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину», — заявил он. При этом он заявил, что Россия и Латвия являются соседями, которые «разделяют общие экономические интересы».

По словам Вейониса, большинство этнических русских, проживающих в Латвии (около четверти населения, как уточняет Spiegel), лояльны властям и курсу прибалтийской республики. «Однако часть из них более склонна к попыткам Москвы оказать давление на нашу страну. Некоторые из них, например, участвуют в демонстрациях против запланированного закона о закреплении латышского языка в образовании», — сказал он.

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».


Вейонис также высказался о проекте постройки газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию. «Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] знает, что все страны Балтии с самого начала были категорически против этого проекта и что наша позиция не изменилась. На наш взгляд, «Северный поток-2» — это прежде всего геополитический проект России. Между тем​ Германия и Франция договорились о компромиссе, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике», — заявил президент.

Говоря о майских выборах в Европарламент, Вейонис отметил, что Кремль пытается укрепить пророссийские силы в этом европейском органе и добивается «раскола Европы». «Все демократы должны быть готовы к этому. Важно дать понять гражданам, что они стоят перед важными выборами, речь идет о нашем будущем», — подчеркнул президент.

 
 
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По его словам, Кремль пытается воздействовать на проживающих в Латвии этнических русских, а также укрепить пророссийские силы в Европарламенте и добиться...
 
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