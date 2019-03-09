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«Барыс» Андрея Скабелки завоевал последний пропуск во 2-й раунд Кубка Гагарина, известны все пары

10.03.2019 17:10 — Разное | Tut.by  
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Казахстанский «Барыс» под руководством белорусского тренера Андрея Скабелки в упорном противостоянии с нижегородским «Торпедо» завоевал последний пропуск во 2-й раунд Кубка Гагарина. Теперь стали известны все полуфинальные пары конференций.


Фото: khl.ru

10 марта в седьмом матче серии в Астане «Барыс» сломил сопротивление «Торпедо» в третьем периоде.

«Барыс» — «Торпедо» НН — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) (Диц, 0.54, Фрэттин, 32.16, Диц, 51.55 — Волченков, 16.40, Д. Семин, 36.36). Броски: 36−28. Силовые приемы: 13−31. Время в атаке: 12.19−11.05. Штраф: 4−6.

Две шайбы у победителей на счету 25-летнего канадца Даррена Дица, который был самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ. Он открыл счет уже на 1-й минуте матча, а также поставил точку в поединке на 52-й минуте.

Торпедовцы (несмотря на удаление в их составе) на последних минутах дважды меняли голкипера дополнительным полевым хоккеистом, но это им не помогло.

В следующем раунде соперником «Барыса» станет омский «Авангард».

Итог серий 1-го раунда Кубка Гагагина (до 4 побед):

Конференция «Восток»

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8) — 4:0 (3:0, 4:2, 2:1 ОТ, 4:3).

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7) — 4:3 (4:1, 5:4 ОТ, 1:3, 4:5 ОТ, 3:1, 1:3, 3:2).

«Металлург» Мг (3) — «Салават Юлаев» (6) — 2:4 (2:1 2ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ, 2:3 ОТ).

«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5) — 4:0 (6:0, 6:3, 4:1, 3:2).

Конференция «Запад»

ЦСКА (1) — «Витязь» (8) — 4:0 (4:0, 6:2, 3:1, 3:1).

СКА (2) — «Спартак» (7) — 4:2 (0:2, 2:3, 5:2, 3:2 ОТ, 2:1, 2:1).

«Локомотив» (3) — «Сочи» (6) — 4:2 (4:3 ОТ, 3:0, 2:3, 1:3, 3:0, 5:2).

«Йокерит» (4) — «Динамо» М (5) — 2:4 (2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3, 2:1, 2:6).

Таким образом, в полуфиналах Запада сразятся:

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5).

СКА (2) — «Локомотив» (3).

На Востоке состав пар будет таким:

«Автомобилист» (1) — «Салават Юлаев» (6).

«Барыс» (2) — «Авангард» (4).

2-й раунд Кубка Гагарина стартует 13 марта.

 
 
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Казахстанский «Барыс» под руководством белорусского тренера Андрея Скабелки в упорном противостоянии с нижегородским «Торпедо» завоевал последний пропуск во 2-й...
 
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