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МВД Украины сообщает о задержании двоих организаторов беспорядков в Черкассах

10.03.2019 16:37 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали двух человек, подозреваемых в организации беспорядков в городе Черкассы в минувшую субботу, где произошли стычки националистов с полицией.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Украины на странице министерства в соцсети Facebook, эти люди задержаны в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В субботу представители националистических движений пришли на выступление президента Украины Петра Порошенко у дворца Дружбы народов в Черкассах и устроили беспорядки, попытавшись прорвать ряды полиции. В результате столкновения пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины, 19 были направлены в медучреждения.

 
 
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Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали двух человек, подозреваемых в организации беспорядков в городе Черкассы в минувшую субботу, где...
 
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