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Три гражданина России находились на борту разбившегося в Эфиопии самолета - СМИ

10.03.2019 15:36 — Разное | Интерфакс  
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Трое россиян находились на борту пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в Эфиопии, передает в воскресенье британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя компании.

По его словам, погибли 32 гражданина Кении, Канады - 18, Эфиопии - 9, Китая - 8, США - 8, четыре человека с паспортами ООН, Испании - 2 человека, Израиля - 2, Йемена - 1, Того - 1, Сомали - 1, Ирландии - 1 человек.

 
 
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Трое россиян находились на борту пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в Эфиопии, передает в воскресенье британский телеканал Sky...
 
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