Три гражданина России находились на борту разбившегося в Эфиопии самолета - СМИ

Трое россиян находились на борту пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в Эфиопии, передает в воскресенье британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя компании.

По его словам, погибли 32 гражданина Кении, Канады - 18, Эфиопии - 9, Китая - 8, США - 8, четыре человека с паспортами ООН, Испании - 2 человека, Израиля - 2, Йемена - 1, Того - 1, Сомали - 1, Ирландии - 1 человек.